Тим Хардуэй: когда Лука выходит из игры, то мяч движется лучше

Член Зала славы баскетбола и олимпийский чемпион 2000 года Тим Хардуэй высказался в адрес популярного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

«Я говорил об этом Тиму и знаком с этим бизнесом намного дольше своего сына, поэтому обращаю внимание на детали.

Слушайте, мне звонило много людей и спрашивали: «Эй, чувак, что происходит?!» Когда Лука не играет или выходит из игры, то мяч движется лучше. Не говорю, что людям нравится, когда он вне площадки. Просто тогда они больше вовлечены в игру.

Надеюсь, после этой игры у тренерского штаба «Даллас» будет понимание, что Тима Хардуэя-младшего нужно привлекать в нападение, как только он выходит на площадку», — сказал Тим в видео на YouTube-канале «The Carton Show».