Марк Кьюбан не намерен платить по «крипто-иску»

Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан и сам клуб готовы и дальше судиться по «крипто-иску», несмотря на то, что звёздные соответчики — бывший игрок НФЛ Роб Гронковски, игрок НБА Виктор Оладипо и гонщик NASCAR Лэндон Кэссилл — согласились выплатить $2,4 млн. за продвижение несуществующей криптовалюты Voyager Digital. Об этом сообщает издание The Dallas Morning News.

Сам Кьюбан отказался от комментариев, но его адвокат Стивен Бест заявил, что они ждут решения суда, который может отклонить иск или ограничить размер ущерба в меньшую сторону.

Кьюбан и «Даллас Маверикс» объявили о пятилетнем партнерстве с Voyager в 2021 году. Согласно этому сотрудничеству, фанатам обещалось вознаграждение в размере $100, если они внесут вклад $100 и обменяют минимум 10 к концу месяца. Сделка привлекла так много потенциальных инвесторов, что Voyager ввёл очередь.

Однако партнерство почти сразу же провалилось, когда всего через несколько недель произошел резкий обвал криптовалют. Затем в июле 2022 года Voyager подал заявление о банкротстве.

Два месяца спустя против Кьюбана и «Даллас Маверикс» был подан коллективный иск от имени инвесторов платформы. В иске говорилось, что Кьюбан использовал свое имя и авторитет, чтобы заставить инвесторов доверять Voyager, и что он давал «ложные и вводящие в заблуждение обещания».