Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джекири ставил блокшот Моргану, чирлидерша повисла на кольце. Яркие фото победы ЦСКА

Джекири ставил блокшот Моргану, чирлидерша повисла на кольце. Яркие фото победы ЦСКА
ПБК ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 мая, в Москве состоялся третий матч полуфинальной серии в Единой лиге ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». В итоге хозяева одержали победу со счётом 75:61 (22:7, 15:18, 14:9, 24:27).

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение его команды в третьем матче серии полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА, а также рассказал о повреждении разыгрывающего Трента Фрейзера.

«Поздравляю ЦСКА. Они в этой игре с самого начала были лучше нас. Мы катастрофически начали игру — с трёх потерь в трёх владениях, в защите играли плохо, не были сконцентрированы.

Мы попробовали вернуться, но не смогли. Бросили с 33% попаданий… Мы попробовали, но этого было недостаточно. Нужно постараться забыть этот матч и готовиться к четвертому.

Фрейзер получил повреждение. Я пока еще точно не могу сказать, что с ним. Это было в отрыве, кто-то наступил ему на ногу, он ее подвернул…

Но пока еще сложно что-то сказать. Курич вне игры, Дублевич вне игры, но в баскетболе нет оправданий. Нужно постараться играть теми, кто у вас есть», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Лучшие фото с шоу ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android