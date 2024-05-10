Джекири ставил блокшот Моргану, чирлидерша повисла на кольце. Яркие фото победы ЦСКА

Сегодня, 10 мая, в Москве состоялся третий матч полуфинальной серии в Единой лиге ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». В итоге хозяева одержали победу со счётом 75:61 (22:7, 15:18, 14:9, 24:27).

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение его команды в третьем матче серии полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА, а также рассказал о повреждении разыгрывающего Трента Фрейзера.

«Поздравляю ЦСКА. Они в этой игре с самого начала были лучше нас. Мы катастрофически начали игру — с трёх потерь в трёх владениях, в защите играли плохо, не были сконцентрированы.

Мы попробовали вернуться, но не смогли. Бросили с 33% попаданий… Мы попробовали, но этого было недостаточно. Нужно постараться забыть этот матч и готовиться к четвертому.

Фрейзер получил повреждение. Я пока еще точно не могу сказать, что с ним. Это было в отрыве, кто-то наступил ему на ногу, он ее подвернул…

Но пока еще сложно что-то сказать. Курич вне игры, Дублевич вне игры, но в баскетболе нет оправданий. Нужно постараться играть теми, кто у вас есть», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Лучшие фото с шоу ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.