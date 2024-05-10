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Трэйси Макгрэди назвал условие, при котором Энтони Эдвардс станет «лицом НБА»

Трэйси Макгрэди назвал условие, при котором Энтони Эдвардс станет «лицом НБА»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэйси Макгрэди считает, что разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс может стать «лицом НБА», если приведёт команду к победе над «Денвер Наггетс» в 1/4 плей-офф НБА.

«Если Энтони добьётся успеха в матче с «Денвер Наггетс», то он станет лицом лиги. Эта команда очень хороша, поскольку они очень слаженно играют вместе, и у них есть лучший игрок в мире, возглавляющий атаку, Никола Йокич. В его игре нет недостатков, и мне хочется посмотреть, как он справится с выполнением этой задачей», — приводит слова Трэйси портал The Sports Rush.

Напомним, на данный момент счёт в серии между «Тимбервулвз» и «Наггетс» составляет 2-0. Третий матч состоится в Миннесоте 11 мая, начало в 4:30 по московскому времени.

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