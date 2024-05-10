Трэйси Макгрэди назвал условие, при котором Энтони Эдвардс станет «лицом НБА»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэйси Макгрэди считает, что разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс может стать «лицом НБА», если приведёт команду к победе над «Денвер Наггетс» в 1/4 плей-офф НБА.

«Если Энтони добьётся успеха в матче с «Денвер Наггетс», то он станет лицом лиги. Эта команда очень хороша, поскольку они очень слаженно играют вместе, и у них есть лучший игрок в мире, возглавляющий атаку, Никола Йокич. В его игре нет недостатков, и мне хочется посмотреть, как он справится с выполнением этой задачей», — приводит слова Трэйси портал The Sports Rush.

Напомним, на данный момент счёт в серии между «Тимбервулвз» и «Наггетс» составляет 2-0. Третий матч состоится в Миннесоте 11 мая, начало в 4:30 по московскому времени.