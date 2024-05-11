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Тим Донахи рассказал, как лига отдаёт предпочтение богатым командам

Тим Донахи рассказал, как лига отдаёт предпочтение богатым командам
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Бывший арбитр Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Донахи рассказал о том, как лига пыталась дать преимущество большим в маркетинговом плане командам.

«Они помещали нас в комнату и показывали нам моменты матчей, чтобы дать нам понять, что и когда нужно упускать из внимания. Всегда это было в пользу больших команд рынка и всегда против команд среднего уровня. Это не заявлялось прямо, но они определенно отдавали преимущество одной из команд.

Мы выходили с этих предматчевых брифингов и говорили: «О, чувак, они действительно хотят, чтобы «Лейкерс» выиграли сегодня вечером». И если вам платят $25000 за каждую игру плей-офф, вы тоже хотите, чтобы серия продолжалась», — приводит слова Донахи издание Fadeaway World.

Донахи также заявлял, что НБА советовала судьям фиксировать больше фолов на Коби Брайанте, чтобы он мог больше забивать.

Тим Донахи начал карьеру в НБА в 2007 году, а завершил 13 годами позже. Он был замешан в скандале со ставками и был приговорён к 15 месяцам тюрьмы, из которых отсидел 11, после чего был отпущен под домашний арест, но нарушил его правила и отправился обратно в тюрьму до ноября 2009 года.

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