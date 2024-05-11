Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА 11 мая
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Сегодня, 11 мая, в НБА завершился очередной игровой день. В рамках второго раунда плей-офф было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА 11 мая
- «Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс» — 111:106.
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» — 117:90.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление защитника «Нью-Йорка» Донте Дивинченцо. На его счету 35 очков, три подбора и две результативные передачи.
Также стоит упомянуть разыгрывающего «Индианы» Тайриза Халибёртона. Он набрал 35 очков, совершил четыре подбора и отдал семь передач.
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
111 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 35, Сиакам - 26, Тёрнер - 21, Несмит - 10, Макконнелл - 6, Нембард - 5, Джексон - 4, Топпин - 2, Шиппард - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Смит
Нью-Йорк Никс: Дивинченцо - 35, Брансон - 26, Бёркс - 14, Макбрайд - 10, Харт - 10, Хартенштайн - 6, Ачиува - 5, Милтон, Джеффрис, Дьяките, Симс
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2024, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
90 : 117
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 19, Таунс - 14, Макдэниелс - 10, Конли - 10, Гарза - 8, Рид - 7, Александер-Уолкер - 6, Гобер - 6, Моррис - 4, Андерсон - 3, Майнотт - 3, Маклафлин, Мур, Уоррен, Миллер
Денвер Наггетс: Йокич - 24, Маррей - 24, Портер - 21, Гордон - 13, Колдуэлл-Поуп - 12, Джексон - 6, Холидэй - 6, Браун - 5, Строутер - 3, Ннаджи - 2, Тайсон - 1, Джордан, Уотсон, Пикетт
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