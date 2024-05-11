Сегодня, 11 мая, в НБА завершился очередной игровой день. В рамках второго раунда плей-офф было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА 11 мая

«Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс» — 111:106.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» — 117:90.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление защитника «Нью-Йорка» Донте Дивинченцо. На его счету 35 очков, три подбора и две результативные передачи.

Также стоит упомянуть разыгрывающего «Индианы» Тайриза Халибёртона. Он набрал 35 очков, совершил четыре подбора и отдал семь передач.