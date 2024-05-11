Маррей о Йокиче: он делает всех ребят вокруг себя лучше, мне повезло играть вместе с ним

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей высказался о своём одноклубнике Николе Йокиче после победного матча в рамках серии с «Миннесотой Тимбервулвз» (117:90).

«Он играет в игру на своей скорости и своём уровне ритма. Он заставляет соперников ошибаться и удивляет своими неожиданными решениями. Ну а ребята вокруг него просто пытаются попадать свои броски и облегают нагрузку на Йокича.

Я был в «Денвере» всю свою карьеру, и больше всего меня восхищает его стабильность, несмотря на то как мы зависимы от его выступлений. Он ни на что не жалуется и всем улыбается. Мне повезло быть задрафтованным в эту франшизу. Надеюсь, останусь тут до конца карьеры. Тут очень весело», — сказал Маррей на послематчевой пресс-конференции.