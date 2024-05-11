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Маррей о Йокиче: он делает всех ребят вокруг себя лучше, мне повезло играть вместе с ним

Маррей о Йокиче: он делает всех ребят вокруг себя лучше, мне повезло играть вместе с ним
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей высказался о своём одноклубнике Николе Йокиче после победного матча в рамках серии с «Миннесотой Тимбервулвз» (117:90).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2024, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
90 : 117
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 19, Таунс - 14, Макдэниелс - 10, Конли - 10, Гарза - 8, Рид - 7, Александер-Уолкер - 6, Гобер - 6, Моррис - 4, Андерсон - 3, Майнотт - 3, Маклафлин, Мур, Уоррен, Миллер
Денвер Наггетс: Йокич - 24, Маррей - 24, Портер - 21, Гордон - 13, Колдуэлл-Поуп - 12, Джексон - 6, Холидэй - 6, Браун - 5, Строутер - 3, Ннаджи - 2, Тайсон - 1, Джордан, Уотсон, Пикетт

«Он играет в игру на своей скорости и своём уровне ритма. Он заставляет соперников ошибаться и удивляет своими неожиданными решениями. Ну а ребята вокруг него просто пытаются попадать свои броски и облегают нагрузку на Йокича.

Я был в «Денвере» всю свою карьеру, и больше всего меня восхищает его стабильность, несмотря на то как мы зависимы от его выступлений. Он ни на что не жалуется и всем улыбается. Мне повезло быть задрафтованным в эту франшизу. Надеюсь, останусь тут до конца карьеры. Тут очень весело», — сказал Маррей на послематчевой пресс-конференции.

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