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Даллас Маверикс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 12 мая 2024, счет 105:101, плей-офф НБА сезон-2023-2024

«Даллас» вышел вперёд в серии с «Оклахомой», у Луки Дончича — дабл-дабл
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Завершился третий матч серии плей-офф НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 105:101.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2024, суббота. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
105 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Вашингтон - 27, Ирвинг - 22, Дончич - 22, Лайвли - 12, Хардуэй-младший - 8, Гэффорд - 8, Грин - 3, Джонс - 3, Экзам, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 16, Холмгрен - 13, Джо - 13, Гидди - 9, Дорт - 8, Уиггинс - 6, Уоллес - 3, Уильямс - 2, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс, Мускала

Самым результативным в составе победителей стал Пи Джей Вашингтон, который записал в свой актив 27 очков. Лука Дончич оформил дабл-дабл из 22 очков и 15 подборов. Лучшую результативность в составе «Оклахомы» показал Шей Гилджес-Александер, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Далласа». Следующий матч состоится 14 мая. Напомним, в предыдущем раунде «Даллас» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс», а «Оклахома» одержала победу в серии с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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