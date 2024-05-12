«Даллас» вышел вперёд в серии с «Оклахомой», у Луки Дончича — дабл-дабл

Завершился третий матч серии плей-офф НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 105:101.
Самым результативным в составе победителей стал Пи Джей Вашингтон, который записал в свой актив 27 очков. Лука Дончич оформил дабл-дабл из 22 очков и 15 подборов. Лучшую результативность в составе «Оклахомы» показал Шей Гилджес-Александер, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов.
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Далласа». Следующий матч состоится 14 мая. Напомним, в предыдущем раунде «Даллас» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс», а «Оклахома» одержала победу в серии с «Нью-Орлеан Пеликанс».
Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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