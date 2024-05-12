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Кливленд Кавальерс – Бостон Селтикс, результат матча 12 мая 2024, счет 93:106, 1/4 финала плей-офф НБА 2023/2024

Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» обыграть «Кливленд» и выйти вперёд в серии плей-офф НБА
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В ночь с 11 на 12 мая мск на паркете «Рокет Мортгедж Филдхауса» в американском Кливленде завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА между «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Гости одержали победу 106:93 и вышли вперёд в серии со счётом 2-1 (120:95, 94:118, 106:93).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
12 мая 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
93 : 106
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 33, ЛеВерт - 15, Гарлэнд - 15, Страс - 6, Уэйд - 5, Окоро - 2, Меррилл, Томпсон, Мобли, Ньянг, Моррис, Джонс
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Браун - 28, Холидэй - 18, Уайт - 12, Хозер - 6, Притчард - 5, Корнет - 2, Хорфорд - 2, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Михайлюк, Кета

Самым результативным игроком матча стал Джейсон Тейтум («Бостон»), оформивший дабл-дабл — на его счету 33 очка, 13 подборов и шесть результативных передач. Также 33 очка набрал Донован Митчелл («Кливленд»), который добавил к ним шесть подборов и три ассиста.

Четвёртый матч серии плей-офф НБА между «Кавальерс» и «Селтикс» пройдёт в Кливленде в ночь с 13 на 14 мск, пятый — в Бостоне в ночь с 15 на 16 мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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