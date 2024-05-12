Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» обыграть «Кливленд» и выйти вперёд в серии плей-офф НБА

В ночь с 11 на 12 мая мск на паркете «Рокет Мортгедж Филдхауса» в американском Кливленде завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА между «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Гости одержали победу 106:93 и вышли вперёд в серии со счётом 2-1 (120:95, 94:118, 106:93).

Самым результативным игроком матча стал Джейсон Тейтум («Бостон»), оформивший дабл-дабл — на его счету 33 очка, 13 подборов и шесть результативных передач. Также 33 очка набрал Донован Митчелл («Кливленд»), который добавил к ним шесть подборов и три ассиста.

Четвёртый матч серии плей-офф НБА между «Кавальерс» и «Селтикс» пройдёт в Кливленде в ночь с 13 на 14 мск, пятый — в Бостоне в ночь с 15 на 16 мск.