Андрей Зубков: чтобы дойти до финала и выиграть, нужно быть агрессивными и гнуть своё

Баскетболист «Зенита» Андрей Зубков высказался о предстоящей четвёртой игре полуфинальной серии Единой лиги с ЦСКА. Напомним, матч состоится сегодня, 12 мая, в 16:00.

«Мне кажется, нужно с первых же секунд выходить такими же агрессивными в нападении и защите, как твои соперники, и просто выполнять то, что даёт нам тренер. Думаю, мы должны начать с забитого мяча, и тогда пойдёт всё, как должно быть.

С чем связано то, что каждый матч серии проходит по-разному? С командным настроем. Чтобы дойти до финала и образно выиграть.

Нужно всё время быть с одним настроем и играть каждую игру в один и тот же баскетбол, да что-то менять, но всё равно быть агрессивными и гнуть своё», — приводит слова Зубкова пресс-служба Единой лиги.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.