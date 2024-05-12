Форвард «Бостона» прервал рекордную серию без перехватов в плей-офф

Форвард «Бостон Селтикс» Сэм Хозер прервал рекордную серию без перехватов в плей-офф. Вчера, 11 мая, он впервые в своей карьере совершил перехват в матче постсезона. На это ему потребовалось 29 игр.

Хозер дебютировал в НБА в выигранном матче против «Оклахома-Сити Тандер» 20 ноября 2021 года. 3 июля 2022 года Хаузер подписал трёхлетний контракт с «Селтикс» на $ 6 млн.

Напомним, в ночь с 11 на 12 мая мск на паркете «Рокет Мортгедж Филдхауса» в американском Кливленде завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА между «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс».

Гости одержали победу 106:93 и вышли вперёд в серии со счётом 2-1 (120:95, 94:118, 106:93). Четвёртый матч серии плей-офф НБА между «Кавальерс» и «Селтикс» пройдёт в Кливленде в ночь с 13 на 14 мск, пятый — в Бостоне в ночь с 15 на 16 мск.