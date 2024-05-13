Миленко Богичевич: топ-клубы Лиги ВТБ могли бы играть в Евролиге на уровне 5-7 мест

Тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич оценил, насколько успешно ведущие команды Единой лиги ВТБ могли бы выступить в нынешнем сезоне Евролиги.

«Работая в Единой Лиге ВТБ, я пытаюсь убедить других, что она намного сильнее, чем люди думают. Уровень всё ещё высок. Топ-клубы из Лиги ВТБ могли бы играть в Евролиге, занимать определённые позиции в таблице. Может, не так как раньше, когда ЦСКА доминировал и всегда боролся за лучший результат.

Но я уверен, что они могли бы играть на уровне клубов пятого, шестого или седьмого мест в нынешнем сезоне, или без проблем выступать в Еврокубке, в баскетбольной Лиге чемпионов.

Уровень местных и зарубежных игроков очень высок, поэтому лига до сих пор является одной из лучших в Европе», — сказал Богичевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с главным тренером «Автодора» Миленко Богичевичем на «Чемпионате».