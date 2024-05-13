Тренер «Автодора» Богичевич объяснил, чего не хватило команде, чтобы пройти МБА в плей-ин

Наставник «Автодора» Миленко Богичевич рассказал, чего не хватило его подопечным, чтобы обыграть МБА в плей-ин Единой лиги ВТБ. Напомним, матч завершился поражением саратовской команды со счётом 79:85.

«Это встреча, в которой было всего понемногу. Одна игра — это одна игра, там возможно всё. Случиться может что угодно. Может быть, частично не хватило опыта тем, кто прежде не играл на таком уровне.

Трушкин показал одно из лучших своих выступлений. Но я не хочу говорить, что мы играли плохо. У нас было несколько шансов в ходе матча.

Я также не могу пожаловаться на отдачу. Думаю, все игроки сделали всё, что могли. Но на некоторых, возможно, сказалось давление. Как я отмечал после игры, МБА заслужила победу, но у нас были свои моменты», — сказал Богичевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с главным тренером «Автодора» Миленко Богичевичем на «Чемпионате».