Богичевич: даже в Евролиге у всех бывают спады, и у «Автодора» их было не так много

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич выделил лучшие и худшие отрезки для своей команды в сезоне-2023/2024.

«Я большой фанат Евролиги, даже сказал бы — фанатик. Я всегда стараюсь следить за тенденциями, результатами, клубами. И у каждой команды были взлёты и падения.

Для нас худшим однозначно был старт сезона, когда некоторые игроки — и я в том числе — адаптировались к лиге, когда мы выстраивали команду. Мы были одним из коллективов, в котором многое поменялось в ходе чемпионата: легионеры, отечественные игроки, многим молодым парням была отведена бóльшая роль.

Так что начало сезона несомненно было для меня худшей его частью, как и, может быть, отрезок после Нового года. Мы строили команду, меняли игроков. И каждому коллективу нужно время на то, чтобы найти «химию» — не только на площадке, но и вне её. Так что эти два периода были чуть более напряжёнными. Лучшим был тот, когда у нас было семь побед подряд. Также, думаю, до Нового года у нас были хорошие отрезки.

Как я и сказал, у всех команд бывают спады. И я думаю, что у нас их было не особо много — только эти два периода. Но в оставшуюся часть сезона было несколько хороших побед. Даже в проигранных матчах мы выступали достаточно солидно», — сказал Богичевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с главным тренером «Автодора» Миленко Богичевичем на «Чемпионате».