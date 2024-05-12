Паскуаль: следующие матчи с ЦСКА будут более равными

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказал мнение о том, что решающие игры полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА пройдут в более равной борьбе, нежели первые четыре матча.

Напомним, сегодня санкт-петербургская команда сравняла счёт в серии (2-2).

«Думаю, что сейчас и наша команда, и соперник чувствуют себя уверенно, когда захватывают лидерство. Когда ты отыгрываешься, то играть намного сложнее. Это очень важно.

Но мне кажется, что следующие матчи будут более равными, очко в очко, и все решит одно-два владения. Это то, что я думаю, но да, это баскетбол, ты никогда не знаешь наверняка. Все возможно. Обе команды качественные, с проблемами, с характером, обе хотят победить — вот и все», — сказал Паскуаль на пресс-конференции после матча.