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Паскуаль: следующие матчи с ЦСКА будут более равными

Паскуаль: следующие матчи с ЦСКА будут более равными
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказал мнение о том, что решающие игры полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА пройдут в более равной борьбе, нежели первые четыре матча.

Напомним, сегодня санкт-петербургская команда сравняла счёт в серии (2-2).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
73 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 11, Жан-Шарль - 11, Ухов - 10, Уэйр - 9, Антонов - 9, Джекири - 6, Ганькевич - 4, Астапкович - 4, Курбанов - 4, М'Бай - 3, Хэнлан - 2, Руженцев
Зенит: Фрейзер - 21, Хантер - 21, Эртель - 19, Морган - 14, Карасёв - 6, Жбанов - 4, Захаров - 3, Карлтон - 3, Герасимов, Вольхин, Зубков, Торопов

«Думаю, что сейчас и наша команда, и соперник чувствуют себя уверенно, когда захватывают лидерство. Когда ты отыгрываешься, то играть намного сложнее. Это очень важно.

Но мне кажется, что следующие матчи будут более равными, очко в очко, и все решит одно-два владения. Это то, что я думаю, но да, это баскетбол, ты никогда не знаешь наверняка. Все возможно. Обе команды качественные, с проблемами, с характером, обе хотят победить — вот и все», — сказал Паскуаль на пресс-конференции после матча.

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