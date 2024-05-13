В ночь с 12 на 13 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли два матча полуфинальных серий плей-офф в Восточной и Западной конференциях — по одному на Западе и Востоке. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 13 мая

«Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс» — 121:89 (счёт в серии 2-2).

«Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» — 107:115 (счёт в серии 2-2).

Самыми результативными баскетболистами игрового дня стали стал защитник Энтони Эдвардс («Миннесота») и центровой Никола Йокич («Денвер»), набравшие 44 и 35 очков соответственно. Центровые «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс и Руди Гобер оформили дабл-даблы. На счету доминиканца 13 очков и 12 подборов, у француза —11 очков и 14 подборов. Также дабл-даблом отметился защитник «Индианы» Ти Джей Макконнелл (15 очков и 10 передач).