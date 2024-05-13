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Все результаты игрового дня плей-офф НБА 13 мая

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 13 мая
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В ночь с 12 на 13 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли два матча полуфинальных серий плей-офф в Восточной и Западной конференциях — по одному на Западе и Востоке. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч.

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Все результаты игрового дня плей-офф НБА 13 мая

  • «Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс» — 121:89 (счёт в серии 2-2).
  • «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» — 107:115 (счёт в серии 2-2).

Самыми результативными баскетболистами игрового дня стали стал защитник Энтони Эдвардс («Миннесота») и центровой Никола Йокич («Денвер»), набравшие 44 и 35 очков соответственно. Центровые «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс и Руди Гобер оформили дабл-даблы. На счету доминиканца 13 очков и 12 подборов, у француза —11 очков и 14 подборов. Также дабл-даблом отметился защитник «Индианы» Ти Джей Макконнелл (15 очков и 10 передач).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
121 : 89
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 20, Макконнелл - 15, Топпин - 14, Сиакам - 14, Тёрнер - 13, Джексон - 10, Нембард - 9, Несмит - 8, Смит - 7, Шиппард - 6, Уокер - 5, Браун, Джонсон, Макдермотт
Нью-Йорк Никс: Бёркс - 20, Брансон - 18, Макбрайд - 16, Ачиува - 8, Дивинченцо - 7, Джеффрис - 5, Симс - 4, Хартенштайн - 4, Милтон - 3, Харт - 2, Дьяките - 2, Ануноби
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 115
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Конли - 15, Таунс - 13, Макдэниелс - 11, Рид - 11, Гобер - 11, Александер-Уолкер - 2, Андерсон, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Гордон - 27, Маррей - 19, Браун - 11, Холидэй - 10, Джексон - 6, Портер - 4, Колдуэлл-Поуп - 3, Строутер, Тайсон, Джордан, Уотсон, Ннаджи, Пикетт
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