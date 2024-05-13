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Энтони Эдвардс эмоционально отреагировал на отличную игру Аарона Гордона в 4-м матче серии

Энтони Эдвардс эмоционально отреагировал на отличную игру Аарона Гордона в 4-м матче серии
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказал свою реакцию на статистику форварда «Денвер Наггетс» Аарона Гордона в четвёртом матче серии.

«Аарон Гордон… офигеть, мда уж», — заявил Эдвардс, покидая пресс-конференцию.

Гордон набрал 27 очков, сделал семь подборов и шесть результативных передач, попав 11 из 12 бросковых попыток. Это выступление помогло «Денверу» переиграть «Миннесоту» со счётом 115:107. Таким образом, «Наггетс» сравняли счёт в серии (2-2). Следующая игра состоится 15 мая в Денвере (США).

Эдвардс, в свою очередь, отметился 44 очками, пятью подборами и пятью ассистами. Напомним, «Тимбервулвз» выиграли первые две игры противостояния.

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