Аарон Гордон: Никола Йокич — самый неэгоистичный человек, которого вы когда-либо встретите

Форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон ответил на вопрос, как он научился самоотверженности и отсутствию эгоизма.

«Тот самый большой парень. У Йокича я этому научился. Он является лучшим игроком в мире, трёхкратный MVP, но в то же время он самый неэгоистичный и скромный человек, которого я когда-либо встречал. Если так может трёхкратный MVP, то уж я-то точно», — заявил Гордон на пресс-конференции.

В четвёртом матче серии с «Миннесотой Тимбервулвз» Гордон набрал 27 очков, сделал семь подборов и шесть результативных передач, попав 11 из 12 бросковых попыток.

Это выступление помогло «Денверу» переиграть «Миннесоту» со счётом 115:107. Таким образом, «Наггетс» сравняли счёт в серии (2-2). Следующая игра состоится 15 мая в Денвере (США).