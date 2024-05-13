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Андрей Кириленко: на баскетболе я заработал больше денег, чем Майкл Джордан

Андрей Кириленко: на баскетболе я заработал больше денег, чем Майкл Джордан
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Прославенный российский игрок Андрей Кириленко сравнил свои баскетбольные доходы с заработками легендарного защитника «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.

«Вы будете смеяться, но за свою карьеру на баскетболе я заработал больше, чем Майкл Джордан. Хотя, конечно, по рекламным контрактам я и рядом не стоял. Просто он играл раньше, и тогда не было таких зарплат. Как и сейчас уже нет тех гонораров, что были, когда играл я. Игроки зарабатывают колоссальные деньги. Самый большой контракт у одного парня из Бостона – $ 60 млн», — заявил Кириленко в эфире «Шоу Воли».

За всю свою 13-летнюю карьеру в НБА Кириленко заработал около $ 107 млн, а Джордан — $ 94 млн. Тем не менее общее состояние Майкла оценивается в $ 3,2 млрд.

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