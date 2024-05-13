Форвард УНИКСа Исмаэль Бако пропустит 4-й матч с «Локомотивом-Кубань» в 1/2 финала ЕЛ

Форвард УНИКСа и один из лидеров команды Исмаэль Бако не примет участия в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Об этом информирует пресс-служба казанской команды. Встреча состоится сегодня, 13 мая, в Краснодаре. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

Напомним, после трёх матчей команд счёт в серии 2-1 в пользу «Локомотива-Кубань». Серия будет продолжаться до четырёх побед. В предыдущем матче с кранодарцами Бако провёл на площадке 10 минут 28 секунд и за это время набрал два очка.

Ранее мнением о предстоящем матче поделился главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич. Отметим, что онлайн-трансляцию встречи проведёт «Чемпионат».