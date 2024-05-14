Воронцевич высказался о победе УНИКСа в 4-м матче полуфинала ЕЛ с «Локомотивом»

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич высказался о победе, одержанной его командой в четвёртом матче серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Игра проходила в Краснодаре и завершилась в пользу подопечных Велимира Перасовича со счётом 85:68 (21:12, 25:18, 21:23, 18:15). Счёт в серии стал равным – 2-2.

«Поздравляю всех болельщиков УНИКСа с победой! Рады, что после поражения в первом матче в Краснодаре сегодня мы сделали важный шаг, одержали гостевую победу, сравняв счёт и сохранив интригу в полуфинальной серии.

Завтра выезжаем в Казань и начинаем готовиться к домашней игре. Проведём работу над ошибками, ведь в баскетболе их всегда хватает. Надеюсь, что в дальнейшем мы сумеем их лимитировать.

Пользуясь случаем, желаю нашему центровому Исмаэлю Бако скорейшего выздоровления и восстановления от травмы», — приводит слова Воронцевича пресс-служба УНИКСа.

Напомним, серия будет продолжаться до четырёх побед.