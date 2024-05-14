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Воронцевич высказался о победе УНИКСа в 4-м матче полуфинала ЕЛ с «Локомотивом»

Воронцевич высказался о победе УНИКСа в 4-м матче полуфинала ЕЛ с «Локомотивом»
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Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич высказался о победе, одержанной его командой в четвёртом матче серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Игра проходила в Краснодаре и завершилась в пользу подопечных Велимира Перасовича со счётом 85:68 (21:12, 25:18, 21:23, 18:15). Счёт в серии стал равным – 2-2.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
68 : 85
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Барфорд - 16, Акун-Пёрселл - 15, Миллер - 15, Мартюк - 6, Уайт - 5, Ндур - 4, Елатонцев - 4, Узинский - 3, Темиров, Квитковских, Андерсон, Емченко
УНИКС: Димитриевич - 20, Рейнольдс - 18, Лабери - 13, Найт - 11, Грин - 11, Д. Кулагин - 6, Беленицкий - 3, Воронцевич - 3, Зайцев, Стуленков, Одиноков

«Поздравляю всех болельщиков УНИКСа с победой! Рады, что после поражения в первом матче в Краснодаре сегодня мы сделали важный шаг, одержали гостевую победу, сравняв счёт и сохранив интригу в полуфинальной серии.

Завтра выезжаем в Казань и начинаем готовиться к домашней игре. Проведём работу над ошибками, ведь в баскетболе их всегда хватает. Надеюсь, что в дальнейшем мы сумеем их лимитировать.

Пользуясь случаем, желаю нашему центровому Исмаэлю Бако скорейшего выздоровления и восстановления от травмы», — приводит слова Воронцевича пресс-служба УНИКСа.

Напомним, серия будет продолжаться до четырёх побед.

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