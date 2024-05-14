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Кливленд Кавальерс — Бостон Селтикс, результат матча 14 мая 2024, 102:109, четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НБА

Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» обыграть «Кливленд» в четвёртом матче серии
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Закончился четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 109:102.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 мая 2024, вторник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
102 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 30, ЛеВерт - 19, Мобли - 19, Страс - 15, Меррилл - 7, Томпсон - 4, Ньянг - 3, Уэйд - 3, Окоро - 2, Моррис, Джонс
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Браун - 27, Холидэй - 16, Притчард - 11, Корнет - 9, Хорфорд - 6, Уайт - 5, Хозер - 2, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Михайлюк, Кета

Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 33 очка, 11 подборов и пять передач. Лучшим в «Кливленде» стал Дариус Гарлэнд, который набрал 30 очков, сделал три подбора и семь передач.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Бостона». Следующий матч между командами состоится 16 мая в Бостоне. Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Бостон» финишировал на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Кливленд» закончил сезон на четвёртом месте Востока.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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