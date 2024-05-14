Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» обыграть «Кливленд» в четвёртом матче серии

Закончился четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 109:102.

Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 33 очка, 11 подборов и пять передач. Лучшим в «Кливленде» стал Дариус Гарлэнд, который набрал 30 очков, сделал три подбора и семь передач.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Бостона». Следующий матч между командами состоится 16 мая в Бостоне. Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Бостон» финишировал на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Кливленд» закончил сезон на четвёртом месте Востока.

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