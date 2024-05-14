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«Без единой взятки». Тренер «Динамо» иронично прокомментировал победу в Суперлиге

«Без единой взятки». Тренер «Динамо» иронично прокомментировал победу в Суперлиге
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Главный тренер «Динамо» из Владивостока Эдуард Сандлер прокомментировал победу команды в финальной серии Суперлиги с подмосковными «Химками». В решающем четвёртом матче, который состоялся 13 мая, дальневосточный клуб победил со счётом 84:79 (3-1 в серии).

«Победа в чемпионате России без единой взятки судьям, феноменально», — написал Сандлер на своей странице в социальных сетях.

Самым результативным игроком четвёртого матча между «Динамо» и «Химками» стал Даниил Аксёнов, представляющий команду из Владивостока. На его счету 36 очков, три подбора и три передачи.
Ранее Владивосток в баскетбольном плане представляла команда «Спартак-Приморье» — трёхкратный победитель Суперлиги. В 2020 году клуб был расформирован.

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