Баркли отреагировал на решение Мэлоуна показать игрокам «Денвера» видео с их критикой

Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли прокомментировал недавнее заявление главного тренера «Денвер Наггетс» Майка Мэлоуна. Ранее тот признался, что перед третьим матчем 1/4 плей-офф НБА Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз» показал игрокам своей команды мотивационное видео. На запись были собраны эксперты, которые критиковали «Денвер». В тот момент счёт в серии был 2-0 в пользу «Миннесоты». После этого «Наггетс» выиграли две следующие встречи, за счёт чего счёт в серии сравняли.

«Это действительно интересно. Но чувак, нам платят за то, чтобы мы высказывали своё мнение. Те, кто видел первые две игры, не думал, что «Денвер» выиграет. Если посмотреть эти первые две игры, то думаешь только следующее: «Миннесота Тимбервулвз» лучше «Денвер Наггетс». Сейчас «Денвер» играет великолепно. Знаете, мне всегда нравился Майк Мэлоун. Мне очень нравился его отец. Но сейчас он меня раздражает, потому что думает, что именно он выиграл чемпионат», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT.

Майк Мэлоун показал Николе Йокичу, как тот должен защищаться: