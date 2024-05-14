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«Виртус» Болонья лишилась своего главного спонсора

«Виртус» Болонья лишилась своего главного спонсора
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Глобально известный производитель кофе Segafredo Zanetti прекратит свою спонсорскую поддержку с командой «Виртус» Болонья, сообщает Basket News. Компания сменит свою маркетинговую стратегию.

Решение вызвано результатами последнего коммерческого отчёта компании. Итальянский производитель стремится сильнее распространить своё влияние в других странах. Таким образом, Segafredo прекратит любое сотрудничество с командой, в полном названии которой даже содержалось наименование производителя, согласно контракту.

В текущем сезоне «Виртус» закончил регулярный сезон Евролиги на 10-м месте и попал в плей-ин, где уступил «Басконии». Итальянской команда является одним из пяти претендентов на понижение до Еврокубка.

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Источник: «Олимпия» и «Виртус» рассматривают возможность подписания Димитриевича
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