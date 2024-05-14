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Наставник «Иркута» Михаил Терехов стал главным тренером «Челбаскета»

Наставник «Иркута» Михаил Терехов стал главным тренером «Челбаскета»
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Клуб Суперлиги «Челбаскет» объявил о назначении нового главного тренера — Михаила Терехова, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с наставником подписан по схеме «1+1».

«Нам импонирует энергия и целеустремленность Михаила. Считаю, что его компетенций хватит для того, чтобы вывести «Челбаскет» на высокий уровень и решить с ним задачу выхода в плей-офф в следующем сезоне», — на пресс-конференции заявил президент клуба Николай Сандаков.

Михаил, уроженец Тбилиси, в нынешнем сезоне тренировал команду «Иркут». Под руководством Терехова клуб смог закончить регулярный сезон на втором месте, уступив только подмосковным «Химкам». Тем не менее в плей-офф команда остановилась только на первом раунде, проиграв «Зениту-2».

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