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Ману Джинобили высказался о противостоянии Йокича и Эдвардса

Ману Джинобили высказался о противостоянии Йокича и Эдвардса
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Четырёхкратный чемпион НБА Ману Джинобили рассказал о своих впечатлениях о серии второго раунда плей-офф между «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз», а также в частности о противостоянии лидеров команд Николы Йокича и Энтони Эдвардса.

«Какое удовольствие получаешь, смотря за такими игроками, как Эдвардс и Йокич! Два совершенно противоположных стиля, но от обоих не оторвать глаз! Они оба великолепны!», — написал Джинобили в социальных сетях.

Счёт серии «Денвера и „Миннесоты“ — 2-2. „Тимбервулвз“ смогли выиграть первые две встречи противостояния в Денвере, а затем в двух домашних играх проиграли.

По ходу плей-офф Йокич в среднем набирает 27,6 очка, 14,0 подбора и 9,1 ассиста. Эдвардс, в свою очередь, имеет следующие цифры: 32,1 очка, 6,5 подбора и 5,6 передачи.

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