Макгрэди: Карри не стал бы топ-10 игроком в истории, играя за «Шарлотт», удача очень важна

Член Зала Славы баскетбола Трэйси Макгрэди порассуждал о субъективности измерения величия баскетболистов.

«Я думаю нет точного способа, как оценить величие игрока, это всё субъективно. Многое в карьерах игроков зависит от удачи. В глазах медиа и многих фанатов величие измеряется только победами. Но по моему субъективному взгляду такие игроки, как Чарльз Баркли, Патрик Юинг, Реджи Миллер, Аллен Айверсон и Кармело Энтони, великолепны, хотя у них нет титулов.

У Коби была привилегия играть с Шаком в начале карьеры, у меня этой возможности не было. Карри, Томпсон и Дюрант вообще объединились, чтобы брать титулы.

Представим, если бы Карри был бы задрафтован «Шарлотт» и он бы там провёл всю карьеру. Мы все знаем, что «Хорнетс» — плохая организация. Говорили ли мы о Стефене, как об игроке в топ-10 в таком случае? Не думаю. Это удача, что он попал в «Голден Стэйт». Так что я не оцениваю величие чемпионствами», — заявил Макгрэди в социальных сетях.