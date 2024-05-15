Названа звезда НБА, одни из главных претендентов на подписание которой — «Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» будет одним из главных претендентов на подписание контракта с атакующим защитником и лидером «Кливленд Кавальерс» Донованом Митчеллом, если клуб попытается обменять его. Об этом информирует The New York Times.

«Если Митчелл не подпишет продление контракта с «Кливлендом» этим летом, «Кавальерс» придётся изучить варианты с обменом игрока – и одной из команд, стоящих в первых рядах, будут «Лейкерс». Вполне возможно, учитывая нынешнее состояние Митчелла с его икроножной мышцей, он уже сыграл свою последнюю игру в майке «Кавальерс», — говорится в сообщении издания.

В настоящий момент «Кливленд» встречается в 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции с «Бостон Селтикс». После четырёх матчей счёт в серии 3-1 в пользу «Бостона».

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