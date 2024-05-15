«Он уже звезда». Карасёв выделил игрока «Басконии», с которым он работал в «Зените»

Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал четвертьфинальную серию Евролиги между мадридским «Реалом» и «Басконией», отметив игру разыгрывающего Коди Миллер-Макинтайра, с которым он работал в «Зените».

«Хотелось бы, чтобы серия «Басконии» и «Реала» продлилась бы больше. Понятно, что глубина состава и класс «Реала» не оставили шансов «Басконии».

Было очень интересно и приятно смотреть за игрой Коди Макинтайра, потому что я с ним поработал. Не так много мы работали вместе, но всё же. В этой серии он открылся с другой стороны, потому что мы его брали в большей степени как забивающего игрока, а он здесь проявил себя как хороший разыгрывающий игрок. Думаю, что это одна из будущих звёзд Евролиги. Да он уже, пожалуй, звезда», — сказал Карасёв в эфире передачи «Баскет Okko» на YouTube-канале «Okko Спорт».

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Евролига. 1/4 финала. 3-й матч. «Реал Мадрид» — «Баскония»: