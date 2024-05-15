Стала известна статистика Бронни Джеймса во время матча на драфт-комбайне НБА

Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, принял участие в тренировочном матче во время драфт-комбайна Национальной баскетбольной ассоциации. Бронни провёл на паркете 19 минут и 40 секунд и за это время отметился четырьмя очками и четырьмя подборами. Его команда победила со счётом 89:81.

Лучшими по результативности в команде Бронни были Бэйлор Шайерман и Антонио Ривз. На счету обоих по 17 очков.

Напомним, драфт-комбайн НБА проходит в Чикаго с 12 по 19 мая. Ранее стало известно, что сын Леброна получил медицинское разрешение участвовать в драфте Национальной баскетбольной ассоциации и играть в лиге.

Бронни Джеймс реализовал 12 подряд трёхочковых бросков: