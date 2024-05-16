31 очко Дончича принесло «Далласу» победу над «Оклахомой» и вывело вперёд в серии

Сегодня, 16 мая, в Оклахоме-Сити состоялся пятый матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 104:92 и вырвались вперёд в серии — 3-2. Следующая встреча между командами состоится 19 мая.