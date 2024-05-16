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31 очко Дончича принесло «Далласу» победу над «Оклахомой» и вывело вперёд в серии

31 очко Дончича принесло «Далласу» победу над «Оклахомой» и вывело вперёд в серии
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Сегодня, 16 мая, в Оклахоме-Сити состоялся пятый матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 104:92 и вырвались вперёд в серии — 3-2. Следующая встреча между командами состоится 19 мая.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2024, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
92 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Холмгрен - 13, Дорт - 12, Уильямс - 12, Гидди - 11, Джо - 6, Уильямс - 3, Уоллес - 3, Уиггинс - 2, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс, Мускала
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Джонс - 19, Ирвинг - 12, Лайвли - 11, Вашингтон - 10, Гэффорд - 9, Грин - 5, Хардуэй-младший - 5, Харди - 2, Экзам, Пауэлл, Лоусон, Моррис
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Новости. Баскетбол
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