Леброн Джеймс и генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка посетили матч Бронни

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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и генеральный менеджер команды Роб Пелинка посетили второй матч Бронни Джеймса на драфт-комбайне. Напомним, по сообщениям инсайдеров, «Лейкерс» попытаются задрафтовать Бронни летом.

Фото: Кадр из трансляции

Бронни завершил матч с 13 очками, попав 4 броска из 10. Юный баскетболист провёл на паркете 23 минуты. Команда, за которую выступал Джеймс, победила со счётом 90:83.

Вчера, 15 мая, Бронни во время мероприятия измерили рост, который составил 186,69 см. Примечательно, что это существенно ниже, чем сообщалось ранее. Прежде сын Леброна заявлялся как 193-сантиметровый защитник.

Напомним, драфт-комбайн НБА проходит в Чикаго с 12 по 19 мая. Ранее стало известно, что сын Леброна получил медицинское разрешение участвовать в драфте Национальной баскетбольной ассоциации и играть в лиге.