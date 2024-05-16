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Владимир Гомельский: «Лейкерс» нужно было обменять Леброна уже два года, а то и три

Владимир Гомельский: «Лейкерс» нужно было обменять Леброна уже два года, а то и три
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». У Гомельского поинтересовались, что нужно сделать команде в межсезонье, чтобы претендовать на чемпионство. Также у специалиста спросили, почему в помощь к Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису не взяли ещё одного звёздного игрока.

«У меня другое мнение. «Лос-Анджелес Лейкерс» уже два, а то и три года нужно было обменять Леброна. Дэвис ещё может приносить пользу команде, если не делать из него первую скрипку. А назначить тренера виноватым во всём, не предоставив ему возможности играть хотя бы в восемь человек, – это явное подтверждение того, что виноват не тренер, а менеджмент», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

У кого больше всех очков в НБА:

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