Демар Дерозан прояснил готовность перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс»

Форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан поделился мнением о возможности перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Когда я был ребёнком, все знали, что я фанат Коби. Я всегда был фанатом Коби, болел за «Лейкерс» с самого начала. Никогда нельзя отказываться от возможности выступать дома, особенно за такую великую команду, как «Лейкерс». Что ж, время покажет, посмотрим, как карты лягут. Я всегда хотел быть там, где меня ждут. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Дерозан во время выступления на Fanduel TV.

Дерощан принял участие в 79 матчах регулярного чемпиона НБА нынешнего сезона, в которых в среднем набирал 24 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 5,3 передачи. «Буллз» закончили борьбу в сезоне, уступив «Майами Хит» в плей-ин.

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