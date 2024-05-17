Бронни Джеймс: я буду выбран на драфте из-за моих качеств, а не из-за моего отца

Бронни Джеймс, сын форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, высказался о том, что команды НБА будут также учитывать фактор его отца.

«Это серьёзный бизнес. Я не думаю, что какая-то команда НБА всерьёз могла бы пойти на такой шаг, чтобы задрафтовать меня только из-за моего отца. Я не думаю, что генеральные менеджеры допустили бы такое. Я хорошо поработал и буду задрафтован из-за моих баскетбольных талантов и только», — заявил Бронни на драфт-комбайне.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам. В настоящий момент сын Леброна принимает участие в драфт-комбайне НБА. Он проходит в Чикаго с 12 по 19 мая.