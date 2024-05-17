Антон Глазунов останется в «Уралмаше» ещё на один сезон

Баскетболист Антон Глазунов останется в «Уралмаше» ещё на один сезон, сообщает пресс-служба клуба. В нынешнем сезоне россиянин в среднем набирал 6,8 очка и 4,7 передачи и был выбран на Матч всех звёзд.

Глазунов стал одним из самых важных игроков команды, которая провела несколько победных серий во второй половине регулярного сезона. «Уралмаш» смог выйти в плей-офф, пройдя стадию плей-ин, и столкнулся с «Зенитом» в четвертьфинале.

Екатеринбуржцы стали первым коллективом, которому удалось выиграть две игры в четвертьфинале, имея седьмой посев. В решающей игре «Уралмаш» проиграл со счётом 81:85 и закончил выступление в сезоне.

37-летний разыгрывающий выступает за уральскую команду с 2021 года и помог клубу пробиться из Суперлиги в Единую лигу.