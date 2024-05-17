Президент «Пари НН» Панов: Лукич останется тренером сборной России

Президент «Пари НН» Сергей Панов высказался об уходе Зорана Лукича с поста главного тренера команды.

«Зоран Лукич вывел клуб на новую баскетбольную орбиту — большие слова благодарности ему, пожелаем ему успехов в тренерской работе в сборной России», — заявил Панов на клубной пресс-конференции.

Зоран Лукич является тренером сборной России с 2021 года. В нижегородском клубе серб работал с 2017 года и несколько раз приводил клуб к серебряным медалям Кубка России.

Ранее было заявлено, что Лукич покинет команду, а на его место был назначен Сергей Козин, являвшийся ассистентом в клубе с 2013 года.

Напомним, «Пари НН» не удалось повторить успех прошлого года, когда команда участвовала в плей-офф. Нижегородцам не удалось отобраться в зону плей-ин из группы «Б».