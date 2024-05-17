Евгений Бабурин высказался о назначении Козина главным тренером «Пари НН»

Один из лидеров «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин высказался о назначении Сергея Козина на пост главного тренера команды. Специалист работал ассистентом в клубе с 2013 года.

«Мне всегда нравилось, как Сергей Игоревич ведёт игру с точки зрения понимания баскетбола. Я считаю, что это логичное продолжение его карьеры, и я поддерживаю это решение!» — заявил Бабурин на клубной пресс-конференции.

Козин сменил на посту тренера Зорана Лукича, работавшего в клубе с 2017 года. Сербский наставник привёл нижегородскую команду к нескольким серебряным медалям Кубка России.

Напомним, «Пари НН» не удалось повторить успех прошлого года, когда команда участвовала в плей-офф. Нижегородцам не удалось отобраться в зону плей-ин из группы «Б».