«Денвер» второй раз в серии с «Миннесотой» набрал не более 80 очков

«Денвер Наггетс» уже второй раз в серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» набрал не более 80 очков за матч.

Отметим, что, не считая этой серии плей-офф, «Денвер Наггетс» со своим центровым и лидером Николой Йокичем лишь один раз не смог перешагнуть через 80-очковую отметку. Эта игра состоялась в 2020 году с «Ютой Джаз» и игравшим тогда за них Руди Гобером. Сейчас бывший игрок «Денвер Наггетс» Гобер играет за «Миннесоту Тимбервулвз».

Напомним, «Денвер Наггетс» проиграл «Миннесоте Тимбервулвз» второй матч серии со счётом 80:106, а шестой – 70:115. На данный момент счёт в четвертьфинальной серии стал 3-3.

Решающий матч серии состоится в воскресенье, 19 мая, в Миннесоте.