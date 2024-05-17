Экс-игрок НФЛ: просто не могу представить, чтобы Джей Джей указывал Леброну, что делать

Экс-игрок НФЛ Ричард Шерман, ныне соведущий шоу Undisputed Скипа Бэйлесса, сомневается в том, что Джей Джей Редик должен стать главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Леброн представляет собой слишком большую силу, чтобы относиться к нему легкомысленно. Леброну нужно найти способ работать вместе, поскольку это его команда, и он действительно лидер — то же самое предстоит и Джей Джей Редику. Поначалу это может показаться милым, но когда обстановка накалится, когда напряжение усилится, когда игра дойдёт до предела и эмоции начнут брать верх, то мы увидим истинное лицо людей.

Я просто не могу представить, чтобы Джей Джей Редик указывал Леброну, что делать. Леброн имеет больше влияния на ситуацию, поэтому мне кажется, что команде нужен более опытный тренер», — приводит слова Шермана портал Lebron Wire.