«У ЦСКА и «Зенита» больше баскетбольной эстетики». Корстин — об 1/2 финала Единой лиги

Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин объяснила, почему полуфинальные серии между «Локо» – УНИКСом и «Зенитом» – ЦСКА отличаются друг от друга.

«⁠Разные команды — разный стиль и разные серии. У «Локомотива» и УНИКСа, например, игра более жёсткая и контактная. Там борьба на каждом сантиметре, и именно физическая. У ЦСКА и «Зенита» в серии больше баскетбольной эстетики: команды пытаются играть красиво, много мастеров, показывающих зрелищный баскетбол. В общем, в каждой команде свои лидеры, свой стиль игры. Очень интересно, кто в итоге выйдет в финал», — приводит слова Илоны Корстин портал «Матч ТВ».

Напомним, шестой матч между «Локо» и УНИКСом, а также «Зенитом» и ЦСКА состоится в воскресенье, 19 мая.