«Индиана» обыграла «Нью-Йорк» и довела дело до 7-го матча серии, у Брансона — 31 очко

Сегодня, 18 мая, в Индианаполисе состоялся шестой матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Индианой Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева одержали победу со счётом 116:103 и сравняли счёт в серии — 3-3.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон. На его счету 31 очко, один подбор и пять результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Майлз Макбрайд отметился 20 очками, двумя подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе «Индианы» стал тяжёлый форвард Паскаль Сиакам. Он набрал 25 очков, совершил семь подборов и отдал пять передач. Центровой Майлз Тёрнер отметился 17 очками, восемью подборами и тремя передачами.

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