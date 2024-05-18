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«Индиана» обыграла «Нью-Йорк» и довела дело до 7-го матча серии, у Брансона — 31 очко

«Индиана» обыграла «Нью-Йорк» и довела дело до 7-го матча серии, у Брансона — 31 очко
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Сегодня, 18 мая, в Индианаполисе состоялся шестой матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Индианой Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева одержали победу со счётом 116:103 и сравняли счёт в серии — 3-3.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
18 мая 2024, суббота. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 103
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 25, Тёрнер - 17, Халибёртон - 15, Нембард - 15, Макконнелл - 15, Топпин - 11, Несмит - 8, Джексон - 4, Шиппард - 4, Браун - 2, Уокер, Джонсон, Макдермотт, Смит
Нью-Йорк Никс: Брансон - 31, Макбрайд - 20, Дивинченцо - 17, Ачиува - 12, Бёркс - 11, Харт - 5, Хартенштайн - 4, Джеффрис - 3, Милтон, Дьяките, Симс

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон. На его счету 31 очко, один подбор и пять результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Майлз Макбрайд отметился 20 очками, двумя подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе «Индианы» стал тяжёлый форвард Паскаль Сиакам. Он набрал 25 очков, совершил семь подборов и отдал пять передач. Центровой Майлз Тёрнер отметился 17 очками, восемью подборами и тремя передачами.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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Новости. Баскетбол
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