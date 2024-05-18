Сиакам рассказал, чем отличаются седьмые игры серии от других

Бигмен «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам рассказал на своём опыте, как отличается седьмая игра от остальных игр серии. Напомним, подопечным Рика Карлайла удалось взять шестой матч серии с «Нью-Йорк Никс» со счётом 116:103.

«Обе команды будут очень жёстко играть. Это будет очень тяжёлая игра для всех. Будет очень много важных моментов, которые сильно повлияют на исход матча. Очень важно оставаться сфокусированным на протяжении всей встречи. Нужно быть энергичными все 48 минут. Обычно эти матчи выигрывает та команда, которая проявила наибольшее усилие», — заявил Сиакам на послематчевой пресс-конференции.

Сиакам дважды принимал участие в седьмых играх: это были противостояние с «Филадельфией» 2019 года и серия с «Бостоном» в 2020 году.