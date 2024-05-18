Видео: Джош Харт мучится от боли на скамейке запасных во время шестого матча с «Индианой»

Защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт испытывал боли во время шестого матча серии второго раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс». Защитник попросил тренера вывести его из игры. Повреждение Харта описывают как боли в районе живота.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таким образом, «Никс» проиграли «Индиане» со счётом 103:116. Команды сыграют решающий, седьмой матч в Нью-Йорке.

В нынешнем постсезоне Харт проводит аномально высокие минуты на паркете. Он отыграл четыре полных матча без минуты отдыха в первых восьми встречах текущего плей-офф. За этот отрезок Джош отыграл 374 минуты из 389 возможных.

Разыгрывающий и лидер «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон высказал свою реакцию на травму одноклубника.

«Конечно, с ним что-то случилось плохое, но затем я видел, как он поднялся и продолжил играть. Я не очень сильно беспокоился о нём. Подобных повреждений у нас у всех очень много сейчас», — заявил Брансон на пресс-конференции.