Источник: «Уралмаш» переподпишет контракт с Никитой Балашовым

«Уралмаш» планирует переподписать контракт с россиянином Никитой Балашовым, сообщает телеграм-канал «Перехват». Контракт составлен по схеме «1+1». Игрок выступает в екатеринбургском клубе с 2021 года.

В нынешнем сезоне Никита принял участие в 38 матчах команды в Единой лиге, где в среднем проводил на площадке по девять минут. За это время он в среднем за игру набирал 2,2 очка и делал 1,8 подбора.

Балашов выступает за «Уралмаш» уже три года, ещё со времён Суперлиги. Он помог команде пробиться в Единую лигу, а в нынешнем сезоне был частью коллектива, который оформил две длинные победные серии во второй половине регулярного сезона.

Поздний рывок позволил команде пробиться в четвертьфинал через зону плей-ин. В итоге уральцы смогли довести серию с «Зенитом» до решающего матча, но уступили и закончили выступление в сезоне.