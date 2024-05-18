«Это будет неприятная игра». Тайриз Халибёртон — о седьмом матче с «Никс»

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон поделился ожиданиями от решающего седьмого матча с «Нью-Йорк Никс».

«Теперь серия свелась к одному матчу. И для проведения решающей встречи не найти места лучше, чем «Мэдисон Сквер Гарден». В этой серии ни одна команда не побеждала на выезде, так что нам нужно быть очень хорошо готовыми к решающей встрече.

Седьмые матчи редко бывают зрелищными и приятными. Я не думаю, что в воскресенье нас ждёт приятная игра. Победит тот, кто будет играть жёстче. Ожидаю, что это будет самая невероятная обстановка, в которой я когда-либо играл за всё время в НБА. «Гарден» – сумасшедшее место, у них безумные фанаты», – приводит слова Халибёртона издание Basketnews.