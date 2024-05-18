Джейлен Брансон обновил личный антирекорд по промахам с игры подряд

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон допустил серию из 11 промахов с игры подряд, обновив свой антирекорд по этому показателю.

Эта серия произошла по ходу шестого матча серии плей-офф НБА с «Индианой Пэйсерс». Джейлен Брансон начал игру с двух попаданий, но затем смазал 11 следующих бросков подряд.

Несмотря на неудачную серию бросков, лидер «Нью-Йорк Никс» стал самым результативным игроком матча. На его счету 31 очко, один подбор и пять результативных передач. Однако его команда уступила со счётом 103:116, а счёт в серии стал равным — 3-3.

Решающий седьмой матч серии между «Нью-Йорк Никс» и «Индианой Пэйсерс» состоится в воскресенье, 19 мая, в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».