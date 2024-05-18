Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Факундо Кампаццо: «Реал» сделает всё возможное, чтобы разрушить проклятие «Финала четырёх»

Факундо Кампаццо: «Реал» сделает всё возможное, чтобы разрушить проклятие «Финала четырёх»
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий мадридского «Реала» Факундо Кампаццо рассказал о намерении его команды покончить с проклятием «Финалов четырёх» Евролиги.

«Надеюсь, на этот раз мы покончим с этим проклятием (выиграть «Финал четырёх» после победы в регулярке. – Прим. «Чемпионата»). Мы сделаем всё возможное, чтобы это проклятие закончилось в этом «Финале четырёх».

Очевидно, что в «Финале четырёх» победить гораздо сложнее, ведь это всего лишь одна игра. В прошлом году «Реал» Мадрид сделал нечто выдающееся, выиграв титул после не лучшего сезона. Но я считаю, что носить эту майку — это большая ответственность и давление, однако наши игроки и тренерский штаб обладают менталитетом победителей, что поможет нам подготовиться к «Финалу четырёх», — приводит слова аргентинца издание Eurohoops.

Материалы по теме
Видео
«Финал четырёх» баскетбольной Лиги чемпионов пройдёт на инновационном покрытии

Смотрите Евролигу эксклюзивно в Okko

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android