Факундо Кампаццо: «Реал» сделает всё возможное, чтобы разрушить проклятие «Финала четырёх»

Разыгрывающий мадридского «Реала» Факундо Кампаццо рассказал о намерении его команды покончить с проклятием «Финалов четырёх» Евролиги.

«Надеюсь, на этот раз мы покончим с этим проклятием (выиграть «Финал четырёх» после победы в регулярке. – Прим. «Чемпионата»). Мы сделаем всё возможное, чтобы это проклятие закончилось в этом «Финале четырёх».

Очевидно, что в «Финале четырёх» победить гораздо сложнее, ведь это всего лишь одна игра. В прошлом году «Реал» Мадрид сделал нечто выдающееся, выиграв титул после не лучшего сезона. Но я считаю, что носить эту майку — это большая ответственность и давление, однако наши игроки и тренерский штаб обладают менталитетом победителей, что поможет нам подготовиться к «Финалу четырёх», — приводит слова аргентинца издание Eurohoops.

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