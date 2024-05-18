Сборная США проведёт предолимпийский сбор на севере Франции

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Сборная США проведёт тренировочный сбор перед Олимпийскими играми – 2024 в Туркуэне, городе на севере Франции, расположенном на границе с Бельгией. Об этом сообщает издание Basketnews.

Сборная США проведёт летом сбор в Туркуэне, чтобы подготовиться к матчам 1-го тура группы C (с Сербией, Южным Суданом и победителем олимпийского квалификационного турнира в Пуэрто-Рико).

Сборная США забронировала тренировочный центр «Кипштадиум», который расположен в 15 километрах от места проведения олимпийского баскетбольного турнира.

Сообщается, что также рассматривался вариант с ареной «Контакт Певеле» в районе Орчиес, но в итоге это место зарезервировала сборная Канады.

Сборная США будет базироваться в Лилле, примерно в 15 километрах от «Кипштадиума». Все их переезды и тренировки будут строго охраняться службой безопасности.

Финальный этап турнира пройдет на «Аккор Арене» в Берси, Париж.